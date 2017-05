VIDEO: Kas Warriorsi grusiin vigastas Kawhi Leonardit sihilikult?

Pühapäeva õhtul toimunud NBA play-off mäng Golden State Warriorsi ja San Antonio Spursi vahel sai kolmandal veerandajal pöörde, kui vigastada sai Spursi parim mängija Kawhi Leonard.

Leonard oli oma hüppeliigest väänanud juba eelmise seeria viiendas mängus, mistõttu pidi ta Houston Rocketsi vastu otsustava kuuenda kohtumise ka vahele jätma. Warriorsi jaoks oli mees aga taas mänguvalmis - seda aga pisut enam kui poole matši jagu.

Esmalt vigastas mees ennast ise - pärast tabavat kaugviset tegi ta taganedes ühe sammu liiga kaugele ning astus õnnetult oma meeskonna vahetuspingil istunud David Lee jala peale.

Väikese toibumisaja järel naasis mees mängu, kuid seda vaid mõneks üksikuks rünnakuks - ühel hüppeviskel ei andnud Warriorsi grusiinist tsenter Zaza Pachulia Leonardile maandumiseks ruumi ning Spursi staar sai taas hüppeliigesele viga, sedapuhku juba nii tõsiselt, et vabavisete järel viidi mees riietusruumi, kust ta enam tagasi mängu ei tulnud.

Kohtumise järel eitas Pachulia pahatahtlikku sammu ning ka Leonard ütles välja, et ei usu, et vastane talle halba tahtis, kuid meedia ja fännid olid teist meelt - Pachulia pidi vähemalt teadlik olema, et sellisel viisil Leonardi alla astumine võib mehe vigastust süvendada.

San Antonio juhtis selleks hetkeks 23 punktiga, kuid kaotas mängu viimaks vaid kahe silmaga.

Spursi jaoks oli see esimeseks korraks peatreener Gregg Popovichi käe all kaotada enam kui 25-punktilisest eduseisust - viimase 21 aasta jooksul oli meeskond sellises olukorras olnud 316 korda ning alati kohtumise võidusadamasse tüürinud.

Hea lugeja, avalda arvamust - kas Pachulia vigastas Leonardit meelega?