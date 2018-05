VIDEO | "Kas kellelgi taserit on?" Valesti parkinud mustanahaline NBA korvpallur langes politseinike uskumatult jõhkra kohtlemise ohvriks

Täna tuli avalikkuse ette video politseiniku keha külge kinnitatud kaamerast, mis näitab, kui jõhkralt käituti jaanuaris NBA klubi Milwaukee Bucksi mängija Sterling Browniga, kes oli ühe kohaliku poe ees oma auto valesti parkinud.

Videost on näha, et politseinik ootas Browni tema auto juures ning kohe algusest peale oli meeste vestlus küllaltki agressiivne. Brown ei saanud aru, miks politseinik talle lihtsa trahvi kirjutamise asemel teda kätega lükkama tuleb, õigusemõistja aga väitis, et see on tema õigus ning tellis endale raadio teel lisajõudu.

Ühe politseiauto asemel saabus lõpuks sündmuskohale koguni kolm ning pelgalt valesti parkinud Browni ümbritses ühtäkki kuus-seitse politseinikku. Olukord eskaleerus pärast seda, kui külma ilmaga vaid kerget pusa kandnud Brown sooja saamiseks korraks käed taskusse pistis - selle peale otsustasid politseinikud mehe pikali murda ning teda taseriga rünnata. Videos on seda olukorda näha alates 8:00.

Politseinikel jätkus jultumust Browni veel ka tema käerauastamise järel mõnitada. "Bucksi mängija? Vabandust, ma ei jälgi seda tiimi ja ei tundnud sinu väga kuulsat nime ära," sõnas üks õigusemõistjatest.

Kogu olukorra lõpetuseks Browni vastu kriminaalmenetlust ei alustatud, kuigi ametliku raporti järgi vahistati ta vahistamise takistamise eest.