VIDEO | Kas järjekordne lätlane on NBA-d vallutamas?

Võnnus sündinud Riia VEF-i kasvandik veetis eelmised kolm aastat FC Barcelona ridades, kuid Hispaanias õiget läbilööki ei teinudki. Sellest hoolimata valiti ta möödunud suvel NBA draftis 40. valikuna Brooklyn Netsi poolt ning hooaega on ta väga lubavalt alustanud: kui esimeses kohtumises Detroit Pistonsi vastu piirdus ta vaid ühe tabava kaugviske ja kolme punktiga, siis New York Knicksi ja Indiana Pacersi vastu kogus ta juba vastavalt 11 ja 12 punkti.

Knicksi vastu kogus 208-sentimeetrine lätlane 5, Pacersi vastu 6 lauapalli ning on ennast kindlalt Netsi rotatsiooni mänginud.

Sel hooajal on ta juba NBA-s kogunud sama palju mänguminuteid kui eelmisel hooajal Hispaania kõrgliigas!

