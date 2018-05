VIDEO | Kaks korvpallilegendi läksid otse-eetris kraaklema, solvangud lendasid

No ja siis läks andmiseks. O´Neal ladus ühet poolt, et tähtmängijaid ei saagi poputada ja Barkley sellepärast tiitliteta jäigi, kuna teda pidevalt poputati. Barkley pani sama krõbedalt vastu: "Sind vedasid tiitliteni Wade ja Kobe Bryant, mul selliseid mehi kõrval polnud." O´Neal vehkis meistrisõrmusega vastu ja paugutas: "Mul on kolm NBA finaalide MVP auhinda, guugelda mind. Sa ei tea millest sa räägid, sa pole tiitleid võitnud."

Õnneks sai vahepeal sõna ka kolmas stuudio analüütik Kenny Smith ja kired jahtusid maha. Arutelu lõpetati juba märksa sõbralikumas õhkkonnas.

Vaata tulist vaidlust TNT stuudios:



