VIDEO | Järjekordne üliraske vigastus NBA-s: Sunsi tagamees murdis jalaluu

Viimastel nädalatel on NBA-d justkui pühkimas vigastustelaine - tõsiseid traumasid tuleb vaat et iga paari päeva tagant. Viimaseks ohvriks osutus Phoenix Sunsi tagamängija Isaiah Canaan.

Canaan oli kohtumises Dallas Mavericksiga esimese veerandi viimastel sekunditel korvi alla murdmas, kui ta õhus tasakaalu kaotas ning väga valesti vasaku jala peale kukkus - jalg tema all murdus ning põrandale prantsatades oli kogu areenil selge, et Canaani jalaga on lahti midagi tõsist.

26-aastane mängija viidi platsilt ära kanderaamil ning on selge, et tema hooaeg on kindlasti lõppenud.

Video: