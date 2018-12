VIDEO | Jamesi kolmikduubel vedas Lakersi võidule

Suurima panuse võitu andis loetud päevade pärast 34 aastaseks saav LeBron James, kes tegi Lakersi särgis oma kolmanda kolmikduubli - 22 punkti, 14 korvisöötu ja 12 lauapalli.

Kyle Kuzma viskas 23 punkti, kaksikduubliga üllatas 21-aastane Bosnia keskmängija Ivica Zubac, kes viskas 16 punkti ja võttis 11 lauapalli.

Pelicansi ridades paistis silma Anthony Davies, kes viskas 30 punkti ja võttis 20 lauapalli.

Lakers (18/13) jagab läänekonverentsis võiduprotsendilt 4.-5. kohta, Pelicans (15/17) on kolmeteistkümnes.

Valik Lakersi õnnestumisest:



LeBron got his third triple-double as a Laker tonight.

No player in NBA history has more triple-doubles in his 16th season or later. (via Elias Sports Bureau) pic.twitter.com/fvkh6b9uqY— SportsCenter (@SportsCenter) December 22, 2018