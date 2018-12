VIDEO | James Harden tegi Lakersi vastu pöörase mängu: 50 punkti ja kolmikduubel!

Hardeni arvele jäi lõpuks koguni 50 punkti, 10 lauapalli ja 11 korvisöötu. NBA ajaloos on kokku olnud vaid 13 korda, kui mängija on suutnud visata 50 punkti ja samal ajal kolmikduubli kirja saanud - Harden üksi on seda suutnud juba neljal korral.

Lakersi liider LeBron James sai kirja 29 silma.

Hoolimata võidust paikneb mullu põhihooaja võitnud Rockets endiselt ülitihedas läänekonverentsis suisa eelviimasel kohal, kuid vahed on äärmiselt väikesed ning play-off koht on vaid mõne võidu kaugusel.

Suure võidu sai kirja San Antonio Spurs, kes alistas koduväljakul veel hiljuti läänekonverentsi liidrikohal olnud LA Clippersi koguni 125:87. Spursi eest kerkis kõige tulemuslikumaks 27 punkti visanud LaMarcus Aldridge.

Kõik tulemused: