Kahtlemata muljetavaldavad numbrid. Erilises hoos oli Harden teisel poolajal, mil viskas 36 punkti. Visked väljakult 16/28, kaugvisked sealjuures 6/11. "Igati vääriline kandidaat hooaja kõige väärtuslikuma mängija tiitlile," kiitis habemikku Philadelphia peatreener Brett Brown.

Hardeni hooaja keskmised näitajad on 29,1 punkti, 11,6 söötu ja 8,2 lauapalli. Temast sai esimene mängija liiga ajaloos, kes suutnud ühel hooajal teha kaks 50 punktilise sooritusega kolmikduublit.

James Harden recorded his 5th 40-point triple-double this season, tying Oscar Robertson's NBA record (1963-64). (via @EliasSports) pic.twitter.com/nneNE2bxbG