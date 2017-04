VIDEO: Indiana ja Chicago pääsesid NBA-s viimastena play-off'i, Miami esimesena väljas

Indiana alistas idakonverentsis viimases voorus 104:86 Atlanta Hawksi ja Chicago 112:73 Brooklyn Netsi. Miami Heat võitis küll Washington Wizardsit 110:102, ent jäi esimesena 16 parema seast välja.

Idakonverentsis võitis põhiturniiri Boston Celtics, kes alistas viimases mängus 112:94 Milwaukee Bucksi. Läänekonverentsis oli paremusjärjestus juba varem selgunud.

