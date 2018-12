VIDEO | Idakonverentsi liidrite heitluses tõmbas pikema kõrre Milwaukee. Kreeklaselt kaksikduubel, Lowry jäeti suisa kuivale

90 sekundit enne mängu lõppu oli Kyle Lowryl võimalus nurgast täiesti vabalt peale visata. Toronto juhtis 97:94 ja võinuks eduseisu kahekordistada. Kodumeeskond oli just välja tulnud neljanda veerandaja alguse 11-punktilisest kaotusseisust ning võinuks hakata tabelisse kirjutama 22. võitu, kuid Lowry ei tabanud. Samuti ei sahisenud korv tema neljal eelmisel üritusel.

Bucks kasutas võimaluse ära. Malcolm Brogdoni kaks järjestikust kolmest viisid Bucksi ette ja tagasi enam ei vaadatud. Giannis Antetokounmpo kogus võitjate parimana 19 punkti, 19 lauapalli ja 6 resultatiivst söötu. 19 silma sai kirja ka Brook Lopez, ühe punkti vähem viskas Brogdon.

Viimati jäi Lowry rohkem kui 30 minuti mängus kuivale 2013. aasta 17. märtsil. "Ma ei tea... Ma lihtsalt ei suutnud täna vabadest kohtadest ära panna," kommenteeris ta. Mehel on käsil lausa karjääri kuivem periood, sest viimase nelja mängu jooksul on ta väljakult tabanud 28-st 4, sealhulgas kolmesejoone tagant 25-st 3. Just esimese näitaja poolest kordab ta oma karjääri antirekordit. ESPN-i statistikute andmeil juhtus selline fopaa ka 10 aastat tagasi, kui Lowry oli karjääri teist NBA hooaega veetmas Memphise meeskonnas.

Toronto edukamad olid 22 punktiga Serge Ibaka, 20 punkti ja 8 lauapalliga Kawhi Leonard ja 19 punktiga Fred VanVleet. Jonas Valanciunas viibis platsil 13 minutit, saades kirja 6 punkti ja 5 lauda. Ühtlasi pandi leedukale neli blokki. Kaheksast viskest väljakult tabas Valanciunas vaid kaks.

Teised mängud: