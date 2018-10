VIDEO | Hullumeelne viskekontsert! Klay Thompson püstitas ühes mängus tabatud kaugvisete NBA rekordi

Thompson võttis rekordi endale tiimikaaslase Stephen Curry käest, kelle tippmargiks on 13 tabatud kaugviset.

28-aastane viskemasin oli hoos juba esimesel veerandajal, kui sopsas kaare tagant kuus viset ning kogus 22 punkti. Ülimalt hästi töötas ka Warriorsi meeskond tervikuna: esimese poolajaga visati koguni 92 (!) punkti. Thompsoni arvel oli avapoolajaga 36 silma, kaugvisked 10/14.

Oma 14. kaugviske tabas Thompson juba kolmanda veerandaja keskel ning teoreetiliselt oleks ta võinud oma arvet veelgi kasvata, ent kuna edumaa oli juba nii suur, siis Warriorsi põhimehed viimasel veerandajal platsil ei käinud - Thompson võeti lõplikult välja, kui kolmandat veerandit oli veel neli minutit mängida. Tema arvele kogunes lõpuks 52 punkti (visked väljakult 18/29, kolmesed 14/24, vabavisked 2/2), Warriorsile läks kirja 149:124 võit.

Uueks NBA rekordiks oli ka Thompsoni 24 kolmeseüritust.

Sealjuures oli Thompson hooaega alustanud kehvalt: esimese seitsme mänguga oli ta suutnud kaare tagant tabada 36 viskest vaid 5.

"See on parim tunne üldse," rääkis Thompson "tsooni" sisse saamisest. "Midagi, mida ma ei ole esimese kuue-seitsme mängu jooksul tundnud. Sellest madalseisust rekordiga välja tulemine... Ma poleks osanud paremat viisi tahta. See on parim tunne korvpallis üldse, kui tead, et iga kord, kui palli puudutad, läheb see korvi."