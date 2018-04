VIDEO | Hull lõpp! 37 punkti visanud uustulnuk langetas suurte lootustega Oklahoma City konkurentsist. Kas kohtunikud tegid viimasel minutil suure möödalaskmise?

Jazzi liidriks kujunes uustulnuk Donovan Mitchell, kes viskas lõpuks 38 punkti. Thunderi vedur Russell Westbrook kogus 46 punkti, 10 lauapalli ja seitse korvisöötu, ent tegi selleni jõudmiseks koguni 43 pealeviset, millest tabas 18. Westbrooki optimistlikud kaugviskeüritused, millest mitmed lausa ässaks läksid, võisid lõpuks ka Thunderile saatuslikuks saada, niisamuti nagu liiga Westbrooki-keskne rünnak, kus pall väga ei liikunud.

Paljude asjatundjate arvates võis see mäng Paul George'i jaoks jääda Thunderi särgis viimaseks - sel suvel saab temast vabaagent, mis võimaldab tal liituda ükskõik millise tiimiga. Arvestades seda, et Thunderi jaoks oli see hooaeg põrumine, võib üsna tõenäoline olla, et George liitub oma lapsepõlve lemmikklubi Los Angeles Lakersiga, klubiga, keda on George'iga juba vaat et mitu aastat seostatud.

