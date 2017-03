VIDEO: Houston Rockets tegi kaotusmängus ajalugu

Sellega võeti rekord Golden State Warriorsi käest, mis oli püstitatud eelmisel hooajal.

Tänavu saadi enda kätte ka ühe mängu tabamuste (24) ja ühes mängus sooritatud kaugvisete (61) rekord. Sellest võib välja lugeda Rocketsi peatreeneri Mike D´Antoni käekirja. Tema juhendatav meeskond parandab kolmandat korda ühe hooaja tabatud kaugvisete rekordit, hooaegadel 2004-2005 ja 2005-2006 suutis sama Phoenix Suns.

Isikliku tippmargini küündis ka Rocketsi liider James Harden, kes viis sopsatud kolmeste arvu 237 peale. Mullu tabas ta põhihooajal ühe kaugviske vähem. Portlandi vastu pani Harden kolmeseid väga nigela protsendiga 2/13 ja kogu meeskond 8/34. Houston kaotas Portlandile 107:117.

The #Rockets have set a new NBA single season record for most 3-pointers made, with 1,078! ☔️☔️☔️ pic.twitter.com/fzYKYek2is— Houston Rockets (@HoustonRockets) March 31, 2017