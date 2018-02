VIDEO | Horfordi viimase sekundi vise tõi Celticsile võidu, Lakers tõstab pead

Korvpalliliigas NBA peeti eile õhtul kuus kohtumist - kõik need toimusid sealjuures Eesti korvpallisõbrale sobilikul ajal, sest mängudega taheti ühele poole saada enne USA spordi eilset peasündmust Super Bowli.

Kõige pingelisemaks osutus Boston Celticsi ja Portland Trail Blazersi kohtumine, mis otsustati viimase sekundi viskega - Celticsi liider Al Horford sai ühepunktilises kaotusseisus proovida väga rasket viset, kuid suutis selle koos lõpusireeniga sisse sopsata.

Väga põnevaks osutus mängulõpp ka New York Knicksi ja Atlanta Hawksi vahel. Knicks oli koduplatsil veel kaks minutit enne lõppu näiliselt mugavas kuuepunktilises eduseisus, kuid lõpuks suudeti edu käest anda ning Kent Bazemore'i kaugvise kaheksa sekundit enne neljanda veerandi lõppu kallutas kohtumise hoopis Hawksi kasuks.

Üha paremasse hoogu on tõusmas Los Angeles Lakers, kes suutis oma viiemängulise võõrsilmängudeseeria võidukalt lõpetada Oklahoma City Thunderi vastu. Lakers on viimasest kaheksast mängust võitnud kuus, kuid on play-off kohast veel küllaltki kaugel - kusjuures viimased mängud on edukalt mööda saadetud ilma mängujuhi Lonzo Ballita. Thunder on samal ajal kaotanud kolm kohtumist jutti ning läheb järgmisena vastamisi Golden State Warriorsiga.

Kõik tulemused (sulgudes meeskonna võidud-kaotused):

Boston Celtics (39-15) - Portland Trail Blazers (29-24) 97:96

Brooklyn Nets (19-35) - Milwaukee Bucks (29-23) 94:109

New York Knicks (23-31) - Atlanta Hawks (16-37) 96:99

Toronto Raptors (36-16) - Memphis Grizzlies (18-34) 101:86

Oklahoma City Thunder (30-24) - Los Angeles Lakers (21-31) 104:108

Phoenix Suns (18-36) - Charlotte Hornets (23-29) 110:115