Teisipäeval 23 punktiga New Orleans Pelicansile kaotanud Portland Trail Blazers (30-37) tegi hooaja halvimast mängust omad järeldused ja võitis 24 tundi hiljem San Antonio Spursi (52-15) 110:106.

Portlandi parimana viskas Damian Lillard 36 punkti, C.J. McCollum lisas 26 silma. Spursil naases väljakule südamerütmihäirete tõttu kaks mängu kõrvalt vaadanud LaMarcus Aldridge, kes kogus 19 punkti ja 7 lauapalli. Enne eilset õhtut viimasest 12-st mängust 11 võitnud Spursi resultatiivseimaks kerkis 34 punktiga Kawhi Leonard.

"See pidi olema meie aasta parim võit," ütles Blazersi treener Terry Stotts. "Võita meeskonda nagu San Antoniot võõrsil moel, nagu meie tegime... See oli meie parimaid mänge, kui vaadata, kui keskendunud me kogu matši jooksul olime."

Spursi juhendaja Gregg Popovich kiitis duot Lillard-McCollum, kes jagasid teineteisele kumbki 4 korvisöötu. "Lillard ja McCollum olid super, nad viisid oma rünnakud suurepäraselt lõpuni. Me ei valvanud neid täna piisavalt," nentis Popovich.

Võit tõstis Blazersi kahe võidu kaugusele viimasest läänekonverentsi play-off kohast, mida praegu hoiab Denver Nuggets (32-35). Spurs jätkab teisel kohal, jäädes Golden State Warriorsist (53-14) maha ühe võiduga.

Teised tulemused:

Indiana - Charlotte 98:77

Washington - Dallas 107:112

Boston - Minnesota 117:104

Detroit - Utah 83:97

Miami - New Orleans 120:112

Chicago - Memphis 91:98

Houston - LA Lakers 139:100

Phoenix - Sacramento 101:107

LA Clippers - Milwaukee 96:97