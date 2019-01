VIDEO | Hirmutav kukkumine NBA-s, mängija viidi kanderaamiga väljakult

Kohtumise 3. veerandajal kukkus peaga vastu põrandat Thunderi mängumees Nerlens Noel ning kaotas mingiks momendiks teadvuse.

Noel üritas takistada Andrew Wigginsi pealtpanekut, ent sai kokkupõrke ajal käega näkku, kaotas õhus tasakaalu ning maandus valusalt. Vaatepilt oli päris hirmutav. Mängija kaotas teadvuse, toibumine võttis päris pikalt aega. Noel lahkus kanderaamil, tee viis otse haiglasse uuringutele.

Thunder kaotas ka kohtumise 117:119. Wiggins viskas võitjate poolel 40 punkti ja võttis 10 lauapalli.

Mida tehti NBA-s esimese võidu saanud Timberwolvesi noore peatreeneriga riietusruumis?

Ryan Saunders, the son of late former Timberwolves coach Flip Saunders, got his first win tonight.

The team celebrated appropriately 🙌 (via @Timberwolves)pic.twitter.com/GhbopmwPDJ— NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 9, 2019