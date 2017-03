Korvpalliliigas NBA tegi läinud öösel võimsaima etteaste James Harden, kes viskas 41 punkti, kuid ei suutnud Houston Rocketsit päästa 112:128 kaotusest New Orleans Pelicansile.

Harden sai kirja hooaja 18. kolmikduubli, korjates veel 14 lauapalli ja andes 11 korvisöötu. Ühtlasi möödus ta NBA kõigi aegade ühe hooaja 40-punktiste kolmikduublite arvestuses, mida ta on tänavu teinud kuus, Russell Westbrookist ja Oscar Robertsonist.

Vaevalt talle endale need numbrid pärast kaotust suurt korda lähevad. Küll aga jääb oma karjääri parimat esitust mäletama võitjate ridades säranud Solomon Hill, kes viskas 30 punkti, andis 7 resultatiivset söötu ja noppis 6 lauda. Anthony Davis lisas 24 silma, 15 lauda, 3 söötu ja 2 blokki.

Pelicans mängis ilma oma suurima staari DeMarcus Cousinsita, keda vaevab põlvevigastus ja valu ribides. Statistiliselt tundub, et New Orleans saabki temata paremini hakkama, sest alates 19. veebruarist, mil ta meeskonda vahetati, on temata võidetud mängude saldo 2 võitu ja 0 kaotust ning koos temaga 3 võitu ja 7 kaotust.

New Orleans on viimasest neljast mängust võitnud kolm ning asub 28 võidu ja 41 kaotusega läänekonverentsis 12. kohal. Play-offi pääsu juba kindlustanud Rockets on 47 võidu ja 22 kaotusega kolmas.

Teised tulemused:

Philadelphia - Dallas 116:74

Washington - Chicago 112:107

Brooklyn - Boston 95:98

Detroit - Toronto 75:87

Miami - Minnesota 123:105

Phoenix - Orlando 103:109

LA Lakers - Milwaukee 103:107