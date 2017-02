James Harden viskas 25 punkti, jagas 13 resultatiivset söötu ja aitas Houston Rocketsi NBA korvpalliliigas oma kodupubliku ees 128:104 (70:54) võidule Orlando Magicu vastu.

Eelmistes mängudes lausa 42 ja 41 punkti visanud Hardeni hooaja keskmine punktisumma on 28,9, mis on liiga kolmas näitaja. Resultatiivsete söötude arvestuses on Harper 11,4 sööduga mängu kohta liiga parim. Üldse sai Rocketsi staar eile kirja juba hooaja 43. kaksikduubli.

Trevor Ariza toetas eile Houstonit 20 punktiga, Eric Gordon lisas 18 ja vahetusmees Patrick Beverley 14 punkti. Magicu poolel oli resultatiivseim Serge Ibaka 28 punktiga, Nikola Vucevic kogus 14 punkti ja 19 lauapalli.

Rockets on nüüd 38 võidu ja 17 kaotusega NBA neljas meeskond (läänekonverentsis kolmas), Orlando (20-34) langes idakonverentsis 13. kohale ning on play-offi kohast viie võidu kaugusel.

Portland Trail Blazers alistas eile C.J. McCollumi 32 punkti ja lõpusekundi korvi abil Dallas Mavericksi 114:113. Charlotte Hornets lõpetas oma 7-mängulise kaotusteseeria, kui sai 111:107 jagu külla sõitnud Brooklyn Netsist.

C.J. McCollumi võiduvise: