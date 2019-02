VIDEO | Harden pikendas järjekordse võimsa mänguga vägevat seeriat

Harden on seega nüüd juba 27 mängus järjest visanud vähemalt 30 punkti - tema seeria on NBA ajaloos pikkuselt suisa kolmas. Esimesel ja teisel kohal on legendaarne Wilt Chamberlain, kelle pikim selline seeria oli lausa 65-mänguline, teine aga 31-mänguline.

Chris Paul lisas Rocketsil kontole 18 punkti, Kenneth Faried 17 silma ja 14 lauapalli. Sunsi resultatiivseim oli 25 punktiga Josh Jackson.

Üllatusvõidu võttis Detroit Pistons, kes alistas läänekonverentsi ühe juhtmeeskonna Denver Nuggetsi kodus lausa 129:103. Andre Drummond kogus võitjate poolel 27 punkti ja 12 lauapalli, Nuggetsi eest sai Trey Lyles kirja 20 punkti.