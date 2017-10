VIDEO | Golden State Warriorsi ja Washington Wizardsi duellis läks tähtmängijate vahel kakluseks

Kakluse järel tormasid mitmed tiimikaaslased mehi lahutama, kuid see võttis lõpuks omajagu aega. Rusikatega löömist meeste vahel ei olnud, kuid maadlemine kestis lõpuks omajagu aega.

Rüseluse alustajaks oli Beal, kes lõi lahtise käega Greenile vastu nägu. Seejärel vihastus Golden State'i mängumees ning rüselus algaski. Nii Green kui ka Beal eemaldati lõpuks kohtunike poolt mängust.

Koduväljakul mänginud Golden State teenis lõpuks 120:117 võidu.

This is what started the scuffle between Green and Beal pic.twitter.com/8nxEUwt1iP — NBA Inside Stuff (@NBAInside_Stuff) October 28, 2017

Full Draymond Green vs Bradley Beal Fight!

Watch for the old guy at the end who acted like he also wanted to fight Beal. pic.twitter.com/xGJ9aIUJhn

— Ballislife.com (@Ballislife) October 28, 2017