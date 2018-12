VIDEO | Golden State Warriors kaotas taaskord, lätlane tabas ilmeksimatult kaugviskeid

Davis Bertans tähistamas. Foto: Soobum Im, USA Today Sports/Scanpix

Korvpalliliigas NBA ei käi kõige paremini tiitlikaitsja Golden State Warrirosi käsi. Kui hooaja eel arvati, et Golden State hakkab aina võitma, siis praeguseks on neil tabelis 21 võitu ja 11 kaotust. Läänekonverentsis annab see Denver Nuggetsi ja Oklahoma City Thunderi järel siiski kolmanda positsiooni.