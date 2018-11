VIDEO | Golden State Warriors kaotas lisaajal, Mavericks ja Luka Doncic aga võitsid

Võitjate resultatiivsemad olid Lou Williams 25 ja Montrezl Harrell 23 silmaga. Kaotajatele tõid Kevin Durant 33 (lisaks võttis ta 11 lauapalli ja jagas 10 resultatiivset söötu) ja Klay Thmpson 31 punkti. Vigastatud Stephen Curry jäi kohtumisest kõrvale.

Mängu normaalaeg lõppes 106:106 viigiga. Seejuures ei visatud viimase minuti ja 27 sekundi jooksul ühtegi punkti. Clippers oli aga normaalaja lõpus koguni 5 minutit ja 15 sekundit kuival. Lou Williamsi tabavate vabavisete järel juhiti sel hetkel 106:95, kuid Warriors lubati ikkagi järgi. Normalaja viimasel minutil eksis Clippersi poolelt kahel korral viskel Williams ning Warriorsi ridades ei saanud palli rõngast läbi Thompson ja Durant.

Võidurõõmu sai tunda Dallas Mavericks, kes seljatas võõrsil 98:103 Chicago Bullsi. Võitjatele tõi Harrison Barnes 23 punkti. Meeskonna üks liidreid Luka Doncic oli sel korral hädas visketabavusega ning kogus 11 silma.

Liiga liidriks on parasjagu idakonverentsi tipp Toronto Raptors, kelle kontol on 12 võitu ja 2 kaotust. Läänekonverentsis on parima võiduprotsendiga Golden State Warriors, kellel on kirjas 11 võitu ja 3 kaotust.

Tulemused: