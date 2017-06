VIDEO: Golden State nahutas NBA finaalseeria esimeses mängus Clevelandi

13 järjestikust võitu alates play-off´ide algusest on liiga rekord, hooaja viimasest 29 kohtumisest on Warriors võitnud 28.

Finaali avamängus pani Golden State kodupubliku ees peo püsti kolmandal veerandajal, kus oldi paremad 33:20. Veerandaja lõpuks oli vahe enam kui 20 punkti 93:72 ja asi sisuliselt klaar.

Võitjate resultatiivseim kerkis 38 punktiga Kevin Durant, kes sai kirja veel 8 korvisöötu ja 8 lauapalli. Stephen Curry lisas 28 punkti ja 10 korvisöötu, seega kaksikduubel.

LeBron Jamesi arvel jäi teisel pool samuti 28 punkti, millele lisandus 15 lauapalli ja 8 korvisöötu. James tegi ka 8 pallikaotust, mida oli poole rohkem kui vastastel kokku! Kyrie Irving tõi Clevelandile 24 punkti, Kevin Love lisas 15 punkti ja tervelt 21 lauapalli.

