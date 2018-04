Kevin Durant kohtumises New Orleans Pelicansi vastu. Foto: Ben Margot, AP/Scanpix

Korvpalliliigas NBA on põhihooaja lõpp kulgenud tiitlikaitsja Golden State Warriorsi jaoks raskelt ning viimasest kümnest kohtumisest on nopitud ainult neli võitu ning kaotatud on ka kaks viimast mängu. Viimati jäi Golden State 120:126 alla New Orleans Pelicansile.