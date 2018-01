VIDEO | Ginobili tabas nii ootamatult, et hiljem tuli selgitada "Sisse panin!"

40-aastane vanameister Manu Ginobili andis korvi kohale söödu, aga läks pisut viltu ning pall sopsas puhtalt läbi korvirõnga. Enamus väljakul viibijate jaoks oli palli korvi minek sedavõrd ootamatu ja ebaloogiline, et mäng läks esmajoones tabamust fikseerimata edasi. Ka kohtunikel jäi oluline moment kahe silma vahele.

Ginobili ja kohtunike lauast tulnud signaalide tõttu mäng mõni hetk hiljem siiski peatati ning korv fikseeriti. Videokordusest vaadati veel täpsustavalt üle, kas oli kahene või kolmene. Õiglus seati jalule. Ja Spursi peatreener Gregg Popovich sai naeratuse näole, isegi tema silmad polnud midagi sellist näinud.

Replay Review (Kennedy): if Ginobili's made shot was a 2 or 3-point FG in Q3 of #SASatNYK. Ruling: Overturned, 3-point FG. https://t.co/Gaj7k1Ce2t pic.twitter.com/Vp3SaHciwb