VIDEO | Erakordne mäng NBA-s: Pelicansi mängujuht hiilgas 25 korvisööduga!

New Orleans Pelicansi 128:113 võidumängus Brooklyn Netsi üle kostitas võitjate mängujuht Rajon Rondo tiimikaaslasi 25 resultatiivse sööduga. Viimati suudeti NBA-s sarnase näitajani jõuda 1996. aasta veebruaris, kui imetegusid saatis väljakul korda praegune Milwaukee Bucksi peatreener Jason Kidd.

Rondo 25 korvisöötu tähendab ka klubi rekordit, varasemalt oli Pelicansi rekordimees 22 resultatiivse sööduga Chris Paul.

Anthony Davis ja DeMarcus Cousins panustasid Pelicansi võidumängus mõlemad kaksikduubli. Davise arvel 33 punkti ja 11 lauapalli, Cousinsi samad näitajad 27 ja 14. New Orleans Pelicans (18/16) jätkab läänekonverentsis võiduprotsendilt seitsmendal kohal.

Rajon Rondo is the oldest player in NBA history with 25 assists in a game (31 years, 308 days old)

