VIDEO | Endised Boston Celticsi mängujuhid läksid väljakul pusklema ja mõlemad eemaldati

Hollywoodi linna meeskonnas on kahekordne liiga All-Star (2016, 2017) jõudnud pidada kolm kohtumist, neist viimatine New Orleans Pelicansi vastu jäi õige lühikeseks. Kohe esimese veerandaja lõpus läks Thomasel sõneluseks ja pusklemiseks Rajon Rondoga ning mõlemad mehed olid sunnitud mängust lahkuma.

Väidetavalt on meeste vahel kired kuumaks köetud seoses Bostoni meeskonna kunagise tähe Paul Pierce´iga. Rondo tuli koos Pierce´iga 2008. aastal Celticsi koosseisus NBA meistriks ja Rondole kohe kuidagi ei istu, et Thomas tahtis trügida tema vana kamraadi mängumaale. Nimelt olla Thomas nõudnud Celticsilt, et Pierce´i austamisõhtul ja särgi lakke tõmbamise tseremoonial, mis toimus mõne päeva eest, saanuks tähelepanu ka tema. Ta pidi samal õhtul Cavaliersiga mängima Celticsi vastu. Pierce polnud tähelepanu jagamisega nõus ja tegelikkuses polnudki midagi jagada, sest vahetustehing viis Thomase Clevelandist mängu toimumise ajaks juba Lakersisse. Aga jutud liikusid ning vihavaen sai üles kruvitud.

Rajon Rondo was irked to hear that the Celtics would honor Isaiah Thomas on any night. "What has he done?” Rondo asked. Told that he led the Celtics to the conference finals last year, Rondo remarked, “Oh, that’s what we celebrate around here?”