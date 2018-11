VIDEO | Ekskalevlase tiimikaaslane sai NBA-s hakkama stiilse pealtpanekuga. Kas uus trend?

2016. aasta NBA Tähtede mängu pealtpanekuvõistluse teine mees tegi läinud ööl liiga Detroit Pistonsile. Võib öelda, et Gordon pani oma stiilse õhulennuga postrile kogu vastasmeeskonna.

23aastase ja 206cm pikkuse "lenduri" maast lahti olek venis sedavõrd pikaks, et ta jõudis pallist vaba käe demonstratiivselt kukla taha viia. Niiöelda tavaline õhulend ja pealtpanek on igav, juurde tuleb hakata looma kujundeid. Uus stiil on sündinud. Kas ja kui kiirelt leidub järgijaid? Olgem ausad, iga mees nii kõrgel ikka nina ei noki.

Orlando kohtumise Detroidile kaotas 96:103. Gordoni arvele kogunes 15 punkti ja 10 lauapalli. Ekskalevlane Isaiah Briscoe Orlando ridades mänguaega ei teeninud.