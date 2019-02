VIDEO | Ekskalevlane oli väljakul, kui Westbrook tegi haruldase 15-15-15 mängu

See juhtus läinud ööl kui Oklahoma City Thunder oli koduväljakul 132:122 parem Orlando Magicust. Westbrooki panuseks jäi 16 punkti, 16 korvisöötu ja 15 lauapalli.

Sarnaste kolmikduublite poolest on liiga ajaloos temast produktiivsemad olnud vaid endiste aegade legendid Oscar Robertson ning Wilt Chamberlain.

Tähelepanuväärses mängus pidi Westbrooki ohjama ka ekskalevlane, möödunud kevadel Eesti meistriks tulnud Isaiah Briscoe. Mänguaega jagus Briscoe'le 16 minutit, isiklikku punktiarvet tal avada ei õnnestunud.

Russell Westbrook had his 8th career game with 15 pts, 15 reb and 15 ast vs the Magic, one shy of Wilt Chamberlain for the 2nd-most in NBA history.



It was Westbrook's 4th 15-15-15 game this season, which is 3rd most in a single season in NBA history.



