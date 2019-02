VIDEO | Ebasportlik viga ajas NBA meisterklubi peatreeneri lootusetult "keema"

Warriorsil läks totaalselt käest mängu lõpp. Kui normaalaega jäi mängida 3.54 oli seis Portlandi kasuks 110:103. Sel hetkel tegi Drymond Green kaitses mehise vea Zach Collinsi vastu, mida kohtunikud tõlgendasid ebasportlikuks. Otsus jäi jõusse ka pärast videokorduste vaatamist.

See aja endast välja Warriorsi peatreeneri Steve Kerri, kes võttis kaks tehnilist viga järjest ja saadeti platsilt minema. Kevin Durant oli sunnitud treenerit tagasi hoidma, et kohtunikke natukenegi säästa.

Damian Lillard viskas võitjate kasuks 29 punkti ja andis 8 korvisöötu. Warriorsi poolel panustasid võrdselt 32 punkti Durant ja Stephen Curry.

Portland (34-23) on läänekonverentsis Golden State'i, Denver Nuggetsi ja Oklahoma City Thunderi järel võiduprotsendilt neljandal kohal.

This is the flagrant foul that led to Steve Kerr spiking his clipboard and getting tossed. pic.twitter.com/3FK224Wuhn