VIDEO | Dwight Howard tegi NBA-s erakordse mängu

111:105 võidumängus Brooklyn Netsi üle tegi Howard 30-30 kaksikduubli, mida alates 1982. aastast on koos tänasega liigas nähtud vaid kahel korral. 2010. aastal tegi sarnase tembu ära Kevin Love.

Howardi saagiks jäi Brooklyni vastu 32 punkti ja 30 lauapalli. Suuresti tänu Howardi panusele suutis Hornets teisel poolajal välja tulla 23-punktilisest kaotusseisust ja võita. Kemba Walker lisas 24 ja Jeremy Lamb 17 punkti.

Last five players with 30 points and 30 rebounds in an NBA game:

Before today, Wilt Chamberlain had four times as many games with 30 points and 30 rebounds as every other player in NBA history combined (h/t @EliasSports). pic.twitter.com/impy48R8E8