VIDEO | Doncic juhtis Mavericksi võidule NBA valitseva meistri üle

Esimese veerandaja võitis kodumeeskond Dallas 26:22, ent poolajale mindi Golden State'i 59:57 eduseisus. Pärast kolmandat veerandaega juhtis Warriors 86:82. Mavericksile tõi võidu viimane periood, mis võideti 30:23.

Võitjate parimana tõi 24 punkti Luka Doncic, kes sai veel kirja 9 lauapalli ja 4 resultatiivset söötu. Harrison Barnes panustas võitu 23 silmaga. Üleplatsimehena viskas 32 punkti Warriorsi tähtmängija Kevin Durant, Klay Thompson lisas 22 silma.

Viimased neli kohtumist võitnud Dallas asub seitsme võidu ja kaheksa kaotusega NBA läänekonverentsis 13. kohal. 12 võitu kogunud Golden State on läänekonverentsi liider.

Dončić has now scored 292 points through his first 15 career games, marking the most by a teenager through his first 15 games in NBA history.



