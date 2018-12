VIDEO | Dirk Nowitzki naasis pika vigastuspausi järel platsile ja liitus rekordklubiga

40-aastane Nowitzki käis aprillis hüppeliigeseoperatsioonil, millest taastumine võttis tal sportlase kohta kõrge vanuse tõttu tavalisest kauem aega. Viimaks on ta aga platsil tagasi, kuid play-off koha peale võitlevas Mavericksis ei hakka tema roll ilmselt väga suur olema - Sunsi vastu sai ta avapoolajal platsile kuueks minutiks ning kogus selle ajaga kaks punkti ja ühe lauapalli.

Nowitzki ainus korv:

Ühtlasi tuli sakslane platsile oma 21. NBA hooajal, mis viib ta eksklusiivsesse klubisse: rekordit tähistaval 21 erineval hooajal on NBA-s pallinud vaid viis mängijat: Robert Parish (1976-1997), Kevin Willis (1984-2005; 2007), Kevin Garnett (1995-2016), Vince Carter (1998-) ja Nowitzki (1998-). Nowitzki on sellest seltskonnast aga ainus, kes on kõik hooajad veetnud ühe ja sama klubiga.