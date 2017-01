VIDEO: Detroit Pistonsi tsenter tabas järjekordselt oma väljakupoolelt teele saadetud ülikaugviske

Andre Drummond Foto: Carlos Osorio, AP

NBA klubi Detroit Pistonsi tsentril Andre Drummondil on viimase paari hooajaga välja kujunenud omalaadne spetsialiteet - nimelt on Drummond hämmastavalt täpne viimase sekundi visetel, mis on teele saadetud omaenda väljakupoolelt.