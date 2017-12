VIDEO | Denver Nuggetsi kaitse lämmatas NBA meisterklubi vastupanu

Korvpalliliigas NBA peeti läinud ööl tervelt 13 kohtumist. Pikk, 11-mänguline võiduseeria katkes meisterklubil Golden State Warriorsil, kes jäi Stephen Curry´ta mängides koduväljakul alla Denver Nuggetsile 81:96.

Warriorsi viskekahurid ei saanud kuidagi pihta sihtmärgile. Kevin Durant ja Klay Thompson tabasid kahepeale väljakult viskeid 12/38, kaugviskeid 1/15! Kogu meeskonna peale oli kolmeste näitaja 3/27. Hoopis midagi muud kui hooaja alguses peetud vastasseisus, mille Warriors võitis 127:108 ja NBA meistrid tabasid 18 kaugviset.

Nuggetsi kaitse oli sel korral oluliselt efektiivsem. Külaliste resultatiivseim 19 punktiga Gary Harris, Nikola Jokic lisas 18 punkti ja 9 lauapalli. Warriorsil panustas Durant 18 ja Thompson 15 punkti.

Golden State (26/7) jätkab läänekonverentsis teisel kohal, Denver (18/15) on kuues.

Teiste mängude tulemused:

Toronto - Philadelphia 102:86

Charlotte - Milwaukee 111:106

Indiana - Brooklyn 123:119 (la)

Washington - Orlando 130:103

Atlanta - Dallas 112:107

Boston - Chicago 117:92

Memphis - LA Clippers 115:112

Miami - New Orleans 94:109

Utah - Oklahoma City 89:103

Phoenix - Minnesota 106:115

LA Lakers - Portland 92:95

Sacramento - San Antonio 99:108

The @nuggets went into Oakland and came away with the 96-81 win! Gary Harris (19 PTS) and Nikola Jokic (18 PTS, 9 REB) helped end the @warriors winning steak.#MileHighBasketball pic.twitter.com/KE8M6eED5K— NBA (@NBA) December 24, 2017

Pau Gasol recorded his 10th career triple-double (14 PTS, 11 REB, 10 AST) in the @spurs 108-99 win over the @SacramentoKings!#GoSpursGo pic.twitter.com/tBXNbMJLyr — NBA (@NBA) December 24, 2017





The Wizards 130 points are their most in a regulation home game since November 11, 2005. pic.twitter.com/i2pX449cmE — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) December 24, 2017