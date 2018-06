VIDEO | Curry püstitas NBA finaalide kolmesterekordi ja vedas Warriorsi juba teise võiduni

Korvpalliliiga NBA finaalis sai teise võidu Golden State Warriors, alistades kodus Cleveland Cavaliersi 122:103 (32:28, 27:18, 31:34, 32:23). Finaalseeria seis on nüüd 2:0.

Võitjate parim oli 33 punkti kogunud Stephen Curry, kes tabas NBA finaalide rekordit tähistavad üheksa kolmepunktiviset. Kevin Durant panustas võitu 26 punkti, 9 lauapalli ja 7 korvisöötu, Klay Thompsoni arvele kanti 20 silma.

"Ta oli meile tohutult tähtis. Üheksa kolmest ning need paistsid iga kord tulevat just siis, kui me neid kõige rohkem vajasime," sõnas Warriorsi peatreener Steve Kerr.

Varasem rekord kuulus Ray Allenile, kes viskas 2010. aasta finaalis Boston Celticsi eest kaheksa kolmest. Ühtlasi möödus Curry finaalide kolmeste arvestuses LeBron Jamesist (85), olles neid tabanud nüüd 90.

Seeria avamängus 51 punkti visanud LeBron Jamesi saagiks jäi seekord 29 punkti, 13 resultatiivset söötu ja 9 lauda.

Kolmas kohtumine peetakse kolmapäeva õhtul Clevelandis.