VIDEO | Clippers ja Wizards pakkusid selle hooaja hullumeelseima lõpuga mängu

Paljud mängud sel NBA hooajal on läinud nö "nugade peale", kuid nii dramaatilise lõpuga kohtumist nagu täna öösel pakkusid Los Angeles Clippers ja Washington Wizards, veel nähtud pole.

Teie ees videos on selle mängu viimased 30 sekundit. Clippers on 107:109 taga, kui Austin Rivers tabab kolmese seisuks 110:109. Washington võtab aja maha ja Bradley Beal viskab pausilt tulles koos veaga sisse lähiviske, vabavise tabab samuti - Wizards 112:110 juhtima.

Viimane sõna jääb õhtu peakangelasele, üleplatsimehena 35 punkti visanud Lou Williamsile, kes kasutab ära väikse vale sammu Beali kaitsetöös ja tabab kauge kolmese - lõppseis 113:112 (30:27, 32:22, 23:32, 28:31) Clippersile.

Beal saab veel lõpukellaga sisse kahese, kuid kohtunikud korvi ei loe. Vaadatakse videot, keeratakse kella 1,1 sekundi peale tagasi, antakse Wizardsile veel üks võimalus, kuid poolaka Marcin Gortati hädavise enam tulemust ei too.

Kohtunikud põhjendasid viimase sekundi segadust sellega, et Beali viske eel läks kell liiga vara käima.

Bradley Beal Foto: AP/SCANPIX

"Ma ei saanud sellest segadusest midagi aru. Lootsin vaid, et otsus meie kasuks tehakse. See oli ainus, millest hoolisin. Tundub, et nii ka läks," kehitas Rivers õlgu.

Võiduviske autor Williams: "Ma tegin liigutuse, Bradley läks selle õnge ja ma kasutasin võimaluse ära. Vise oli hea. See mäng pidanuks nii või naa meile kuuluma."

Danilo Gallinari toetas võitjaid 25 punktiga. Washingtonil hiilgas Otto Porter 27 punkti ja 11 lauapalliga, 25 silma kogus Beal, 22 punkti Mike Scott.

14 võitu ja 12 kaotust annavad Wizardsile idakonverentsis seitsmenda, 9 võitu ja 15 kaotust Clippersile läänekonverentsis 11. koha.

Teised tulemused:

Brooklyn - Miami 89:101

Charlotte - LA Lakers 99:110

Atlanta - Orlando 117:110

Chicago - NY Knicks 104:102

Cleveland - Philadelphia 105:98

Milwaukee - Utah 117:100

Memphis - Oklahoma City 101:102 la

Phoenix - San Antonio 101:104