VIDEO: Cleveland kaotas, James tõusis NBA kõigi aegade seitsmendaks punktiviskajaks

Korvpalliliigas NBA kaotas tiitlikaitsja Cleveland Cavaliers läinud ööl võõrsil Chicago Bullsile 93:99. Kaotuse kõrval jäi näppude vahele siiski ka midagi positiivset, Clevelandi liider LeBron James tõusis NBA kõigi aegade seitsmendaks punktiviskajaks möödudes Shaquille O`Nealist.

James viskas kohtumises 26 punkti ja möödus O`Nealist kolme punktiga. Jamesi üldskoor on 28 599 punkti. Järgmine kellest mööduda on Dirk Nowitzki, kuid temal on punkte juba üle 30 000.

Märtsis on Clevelandil üldiselt viltu vedanud, senisest 16 mängust on võidetud vaid kuus. Üks mäng seisab veel ees, täna koduväljakul Philadelphiaga. Idakonverentsis loovutati märtsi mängudega liidrikoht Boston Celticsile.