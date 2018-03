VIDEO | Cleveland ja LeBron James pakkusid unustamatu õhtu

Peale jäi koduväljakul mänginud Cavaliers 132:129, mis sest, et esimesel poolajal lubas Cavaliers vastastel visata koguni 79 punkti. Sellisest seisust on võidetud harva, viimati 1990. aastal.

Kodumeeskonna vedas võidule, kes muu kui LeBron James, kes viskas 35 punkti ja andis 17 korvisöötu, sealjuures tegemata ühtegi pallikaotust. Seegi on erakordne kombinatsioon, milleni viimasel kümnendil küündinud lisaks Jamesile veel vaid Chris Paul ja Rajon Rondo.

Kevin Love tegi võitjate poolel samuti kaksikduubli, 23 punkti ja 12 lauapalliga. George Hill lisas 22 punkti.

Raptorsit vedas rünnakutel tagamängijate tandem Kyle Lowry / DeMar DeRozan, kes viskasid vastavalt 24 ja 21 punkti. Poolaja võitis Raptors skooriga 79:64.

Mängu otsustavad hetked:



LeBron James is the third player in past 10 seasons to record 17 (or more) assists without a turnover in a game.

Chris Paul did it twice during the 2016-17 season.

Rajon Rondo did it twice (once in 2010, once in 2014). pic.twitter.com/vGJQg1QdXl— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 22, 2018