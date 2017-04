VIDEO: Cleveland Cavaliers tegi NBA play-off´is ajaloolise tagasituleku

Korvpalliliiga NBA play-offi esimeses ringis pakkusid ajaloolise vastasseisu Indiana Pacers ning Cleveland Cavaliers.

Seeria kolmandas mängus tuli Cavaliers teisel poolajal välja 25-punktilisest kaotusseisust, mis on liiga play-off mängude rekordiline tagasitulek (silmas peetakse just teise poolaja tagasitulekut). LeBron James & Co võitsid kohtumise 119:114, ehkki olid poolajaks taga 49:74.

Jamesi enda arvele kogunes võimas kolmikduubel - 41 punkti, 13 lauapalli ja 12 korvisöötu. Ta tõusis liiga play-off´ide ajaloos kolmandaks punktiviskajaks möödudes Kobe Bryantist. Jamesi kontosse on aastatega kogunenud 5669 punkti. Ühtlasi võitis neljakordne NBA meister 20nda järjestikuse play-offi esimese ringi mängu, millega ta jagab absoluutset rekordit Los Angeles Lakersi kunagise kuulsa kolmikuga Michael Cooper, Earvin "Magic" Johnson ja James Worthy.

Indiana liider Paul George viskas kohtumises 36 punkti, võttis 15 lauapalli ja andis 9 korvisöötu. Cleveland juhib seeriat mängudega 3-0.

Teised kohtumised:

Memphis - San Antonio 105:94 (seeria 1-2) ; Mike Conley 24 punkti

Milwaukee - Toronto 104:77 (seeria 2-1) ; Khris Middleton 20 punkti