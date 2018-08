VIDEO | Cavaliersi ekskorvpallur: Cleveland on s***auk!

"Cleveland oli s**aauk. Mõistan, miks LeBron (James) sealt lahkus. Jälle," sõnas Thomas Instagrami otseülekandes, vahendab Bleacher Report.

Hiljem Thomas vabandas oma sõnade pärast, säutsudes Twitteris: "Vabandan oma sõnakasutuse pärast Clevelandist rääkides. Möllasin niisama otse-eetris. Nad ei näita teile põhjusega kõike, mida salvestati. Kohe pärast seda ma selgitasin, mida mõtlesin... Armastust kõigile neile, kes mind Clevelandis armastama hakkasid."

I apologize for my choice of words about Cleveland. I was on my live playing around. They don’t show you everything for a reason smh. Right after that I clarified what I said.... All love to everybody who had love for me in Cleveland.