VIDEO | Bullsi treener Markkanenist: poiss on kartmatu, temast saab NBA superstaar!

Soome NBA täht Lauri Markkanen viskas läinud öösel Chicago Bullsi 91:97 kaotusmängus Miami Heatile 25 punkti ning sai kaaslastelt ja treenerit kõvasti kiita.

Bullsi peatreener Fred Hoiberg nahutas mängujärgselt kõiki hoolealuseid peale soomlase, et nad Markkanenile piisavalt palju söötu ei andnud.

"Tema esitused annavad meile palju lootust. See poiss ei karda midagi. Ta areneb iga mänguga. Tal on olemas kõik eeldused, et tõusta selle liiga superstaariks," ütleb Hoiberg ajalehe Chicago Tribune veergudel.

20-aastane ja 213 sentimeetri pikkune Markkanen valiti tänavuses NBA draftis Bullsi poolt esimeses ringis seitsmendana. Sellise valikuõiguse kauples Chicago endale välja vahetustehingu tulemusena Minnesota Timberwolvesilt, andes neile oma ääremängija Jimmy Butleri.

Põhihooajal on mees väljakul käinud viies kohtumises, olles keskmiselt kogunud 15,6 punkti ja 9,6 lauapalli mängu kohta. Ta on aidanud Bullsi võidule Atlanta Hawksi üle (14 punkti) ning visanud kahekohalise arvu punkte ka kaotusmängudes Oklahoma City (15 p), Clevelandi (19) ja San Antonio (13) vastu.

"Ma tahan lihtsalt võita. Me ei teinud täna tööd ära. Reedel on uus võimalus," vaatas Markkanen ise lootusrikkalt kohtumisele Orlando Magicuga, mis toimub Eesti aja järgi laupäeva varahommikul.