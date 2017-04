VIDEO: Bulls sai taas Celticsist jagu ning liigub suurüllatuse poole, Raptors ja Clippers viigistasid seeriad

NBA play-off'ides peeti läinud öösel kokku kolm kohtumist, kus võidumaitset said mekkida Chicago Bulls, Toronto Raptors ja LA Clippers.

Kõige märkimisväärsema võidu sai kirja just Bulls, kes alistas Idakonverentsi esimese asetuse Boston Celticsi võõrsil juba teist korda ning läks seega seeriat 2:0 juhtima. 111:97 võidumängus said Bullsi eest nii Jimmy Butler kui Dwyane Wade kirja 22 punkti, Rajon Rondo tõi võitjatele 11 punkti, 9 lauapalli, 14 korvisöötu ja 5 vaheltlõiget.

NBA ajaloos on kaheksanda asetusega meeskonnad esimese asetusega tiimi võitnud vaid viiel korral, sealjuures viimati suudeti seda just Bullsi vastu: 2012. aastal jäi Chicago Derrick Rose'i kurikuulsa vigastuse järel mängudega 2:4 alla Philadelphia 76ersile. Kõik esimese asetusega meeskonnad on NBA ajaloos seni suutnud võita vähemalt kaks mängu.

Toronto 106:100 võidumängus Milwaukee Bucksi üle said Kyle Lowry ja DeMar DeRozan kirja vastavalt 23 ja 22 punkti, kreeklane Giannis Antetokounmpo tõi Bucksile 24 punkti, 15 lauapalli ja seitse korvisöötu. Avamängu kaotanud Raptors viigistas seeria 1:1-le.

1:1 on eilse mängudeõhtu järel seis ka LA Clippersi ja Utah Jazzi seerias, kus Clippers sai teises kohtumises 99:91 võidu. Los Angelese meeskonnale

tõi edu nende suure kolmiku hea esitus: Blake Griffin sai kirja 24 punkti, Chris Paul 21 punkti ja 10 resultatiivset söötu, DeAndre Jordan 18 punkti ja 15 lauapalli.