VIDEO | Bryant andis Jamesi suurustamisele vastulöögi

James teatas hiljuti, et ainult Shaq ja Jeesus Kristus suudavad talle korvist eemal üks-ühe vastu ära teha.

Bryant andis sellele vastulöögi, postitades alltoodud video koos tekstiga: "Mina olen siis ilmselt Jeesus Kristus."

LeBron: "Only Shaq and Jesus Christ can score on me in the post."

Kobe: "I must be Jesus Christ then." pic.twitter.com/9yrng13uQH

