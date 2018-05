VIDEO | Boston Celticsi hiilgeajad on tagasi? Meeskond pakkus Parishi, McHale´i ja Birdi väärilise mängu

Avamäng peeti Bostonis ja kodumeeskond jäi peale 117:101.

Celticsi fännid olid tunnistajaks vaatemängule, mille sarnast sai klubi ajaloos viimati näha 30 aastat tagasi, klubi hiilgeaegadel. Normaalajaga lõppenud mängus viskasid kolm Celticsi mängijat enam kui 25 punkti. Hoos olid Terry Rozier, Jayson Tatum ja Al Horford, kes panustasid vastavalt 29, 28 ja 26 punkti.

Kaotajate leeris paistis silma Joel Embiid, kes viskas 31 punkti ja võttis 13 lauapalli. JJ Redick lisas 20 ja Ben Simmons 18 punkti.

Mängu kokkuvõte:



It's been over THIRTY YEARS since the @celtics had three 25-point scorers in a non-OT game. pic.twitter.com/IVpJMVsqsO— NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 1, 2018