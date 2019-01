VIDEO | Blake Griffin säras endise koduklubi vastu

Griffin viskas kunagise koduklubi korvi 44 punkti. Lisaks võttis ta kaheksa lauapalli ja jagas viis resultatiivset söötu.

„Mul on hea meel, et see kohtumine on läbi. Matši eel oli väga palju erinevaid jutte. Tunne oli nagu hooaja esimese kohtumise eel. Nüüd on see mäng tehtud ja on aeg edasi liikuda,“ sõnas Griffin kohtumise järel ESPN-ile.

Andre Drummond lisas võitjate kontosse 20 silma. Kaotajate resultatiivseim oli itaallane Danilo Gallinari 23 punktiga.

Tulemused: