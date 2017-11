VIDEO | Asi läks isiklikuks: James ja Kanter sattusid sõnasõtta

Seda esiteks mängulises plaanis, kuna Cavaliers tuli viimase veerandajaga välja suurest kaotusseisust ja teenis võõrsil emotsionaalse võidu. Teiseks, LeBron Jamesi ja Enes Kanteri tuline väitlus, mis lõi lõkkele kohe esimesel veerandajal.

Mehed kostitasid üksteist "viisakusavaldustega". Türgi valitseva presidendi ebasoosingus olev Kanter ei karda kuraditki ja nii väljendas ta end ka Jamesile. "Mind ei huvita, kes sa oled. Kutsu end kuningaks, kuningannaks või printsessiks."

James vastas kohtumise järgselt: "Ma olen kuningas, minu naine on kuninganna ja tütar printsess. Kõik kolm varianti on kaetud."

Võib olla kindel, et meeste vastastikune sümpaatia saab krõbedate sõnavõttude näol õige pea järje.

“I don’t care who you are. What you call yourself: king, queen, princess” pic.twitter.com/LGKrwz9yM5 — David Astramskas (@redapples) November 14, 2017

LeBron James’ response to Enes Kanter’s postgame barb: “I’m the king, my wife is the queen and my daughter is the princess so we got all three covered.” (Also: Notice the hat) pic.twitter.com/AAkzDLL7kt— Dave McMenamin (@mcten) November 14, 2017