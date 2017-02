Eesti aja järgi ööl vastu esmaspäeva peeti NBAs traditsiooniline Tähtede mäng, mis järgis tänavu viimaste aastate trendi ning oli enneolematult suureskooriline.

Läänekonverents sai lõpuks koguni 192:182 võidu - kahe tiimi peale kokku visatud 374 punkti tähistavad ka uut kõigi aegade rekordit, lüües sellega üle eelmisel aastal visatud 369 silma.

Läänekonverentsi mees Anthony Davis purustas samal ajal ka Wilt Chamberlaini 1962. aastast püsinud individuaalse punktimargi - Chamberlain viskas toona Tähtede mängus 42 punkti, mängu MVP auhinna võitnud Davis sai tänavu aga hakkama koguni 52-punktilise sooritusega!

23-aastane suur äär ei teinud saladust, et läks kohtumisele just nimelt palju skoori tegema. "Ütlesin seda enne mängu riietusruumis kaaslastele korduvalt, et tahan MVP võita - nendele inimestele, sellele linnale," rääkis Davis. "Kaaslased leidsid mind söötudega kenasti ning nad tahtsid, et ma 50-ni jõuaks.

Sealjuures tegi Davis oma suure mängu kodupubliku ees - Tähtede mäng peeti tänavu Davise meeskonna New Orleans Pelicansi koduareenil.

Lisaks Davisele sai suure punktisummaga hakkama ka Russell Westbrook, kes viskas vaid 19 mänguminutiga 41 punkti. Idakonverentsi parim oli Giannis Antetokounmpo 30 silmaga.