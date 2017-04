VIDEO: ABC korvpallurinoortele: musternäidis LeBron Jamesilt, kuidas heastada pallikaotus

Nagu näiteks LeBron James, keda hinnatakse üheks kõigi aegade parimaks korvpalluriks. Oleks mul tema võimed, mis siis viga mängida!

Nii mõeldes tegeletakse suures plaanis enesepettusega. Otsitakse vabandusi. Korvpallilegend Magic Johnson on öelnud: "Talenti pole kunagi piisavalt. Mõned erandid välja arvates on maailma parimad mängijad kõige kõvemad töörügajad."

Nende sõnade kinnituseks vaadake ühte episoodi läinud öisest Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers play-off mängust. LeBron James kaotas rünnakul palli ja selle asemel, et superstaarina käsi laiutama ja jonnima jääda, töötas ta hambad ristis tagasi ning loomulikult päästis olukorra. Sellise suhtumisega ollaksegi võitja. Cavaliers sammus seeriast edasi mängudega 4-0.

Imetlege ja võtke eeskujuks kuidas tuleb pallikaotuse puhul tagasi töötada:



LeBron James has set a new #NBA record with 21 straight first round victories! pic.twitter.com/0eXKxvHnvt