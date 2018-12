Leonardi ja Millsi koperdamise taustal unustas lätlane Davis Bertans ära Seth Curry, kes Damian Lillardi söödust korvi alt lihtsad kaks punkti tõi.

Fännid on isegi naljatanud, et Leonard kasutas geniaalselt tuntud joogapoosi "alla vaatav koer" ning et sarnane kombinatsioon võib ka tulevikus rakendust leida.